Неделя финансовой грамотности

Более 100 учащихся школ Мозырского района приняли участие в Неделе финансовой грамотности. Основные задачи совместного проекта Министерства образования и Национального банка Беларуси – научить молодое поколение планировать личный бюджет, разумно тратить и не теряться при выборе финансовых услуг. Акционные мероприятия в нашем регионе активно поддерживают представители банковской сферы.

Призы и дипломы получили победители конкурса тематических рисунков и эссе. 16 команд приняли участие в интеллектуальном брейн-ринге, главная тема которого, конечно же, деньги и всё, что с ними связано.

Компетентное жюри заслушало и индивидуальные выступления старшеклассников. Для своих презентаций дети выбрали разные темы – от планирования семейного бюджета до вопроса энергосбережения.

И педагоги, и банкиры уверены, современная молодежь должна понимать, что такое «акция», «облигация», «иностранная валюта» и с ранних лет разбираться в различных финансовых инструментах.