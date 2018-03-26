«Неделя детской книги и музыки»— традиционное мероприятие, которое проходит в библиотеке микрорайона «Молодежный» накануне школьных каникул

Время весенних каникул, а, значит, долой учебники, нет—гаджетам, да—печатному слову и культурному времяпрепровождению. Таков лейтмотив «Недели детской книги и музыки», которая традиционно ежегодно проходит в библиотеке микрорайона «Молодежный». В век информатизации и коммуникации по-прежнему есть те, кто электронным носителям предпочитает те издания, у которых можно оценить переплет, прикоснуться к страницам, почувствовать ни с чем несравнимый запах книги. Награждение самых преданных юных читателей—это неотъемлемая часть культурного мероприятия.

У традиции проведения Недели детской книги в этом году юбилей—75 лет. Зародилась она во времена Великой Отечественной войны, культурный посыл прижился и в мирное время. Чтение открывает поистине удивительные возможности: познавать мир, не выходя из дома.

Детство—это ответственное время, время, когда формируется личность. Интернет дает безграничные познавательные возможности, такого рода неконтролируемый поток информации может навредить ребенку. В библиотеке же представлена уже, так сказать, отфильтрованная литература, которая прошла общественную цензуру, здесь находятся книги, которые действительно учат разумному, доброму, вечному.