Не только преданный друг, но и надежный напарник. В Мозырском отделе Департамента кроме штатных сотрудников служат четвероногие помощники

В одном из мозырских магазинов по продаже бытовой техники произошла кража мобильного телефона. Когда продавцы заметили пропажу, они обратились в милицию. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и немецкая овчарка Альфа. Пока милиционеры просматривали видео с камер наблюдения, служебная собака взяла след и привела к дому подозреваемого. К этому моменту вор уже успел сдать украденный телефон сдать в ломбард и на вырученные деньги испытать судьбу в игровых автоматах.

Немецкая овчарка Альфа всю свою жизнь проработала в органах. На ее счету десятки раскрытых преступлений, помогала задержать и хулиганов, и грабителей, и серийных воров. Ее бессменный хозяин милиционер-кинолог Александр Царенко. Альфа для него не просто надежный друг, напарник, но и полноценный член семьи.

Альфе уже 8 лет, для служебной собаки—это солидный возраст. Но в отделе говорят, списывать со счетов Альфу еще рано, ведь она всецело справляется со своими обязанностями и более того, фору даст молодняку. В любом случае, когда опытного сотрудника отправят на заслуженный отдых, ее хозяин Александр Царенко не расстанется со своим напарником.