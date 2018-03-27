Начались тотальные проверки мест массового скопления людей

Пожар в кинотеатре «Мир». Очаг возгорания находится в малом зале. Такова легенда учений. Спустя минуты на место условного ЧП пребывают первые расчеты. Оперативно и слажено сотрудники МЧС тушат пожар и параллельно эвакуируют пострадавших. Неподалеку организован штаб по ликвидации ЧС. Именно в штабе аккумулируется вся оперативная информация и планируется ход дальнейших действий. Кинотеатр «Мир» как развлекательный объект относится к первому классу опасности. Поэтому на ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 8 пожарных расчетов, несколько машин скорой помощи, контроль за дорогой осуществляют госавтоинспекторы.

Трагедия в торговом центре в Кемерове, где на пожаре погибли десятки людей, детей и взрослых, стала поводом не только задуматься, но и действовать—принимать решительные меры. В кинотеатре «Мир» на премьерах блокбастеров или на каких-либо фестивалях могут собираться одновременно до семисот человек. За день проходит несколько тысяч. Понимая ответственность за жизнь и здоровье своих зрителей, здесь к безопасности относятся очень внимательно. Инструктажи, мониторинги, ежегодные отработки эвакуации. Подобные учения здесь были запланированы буквально на ближайшее время, ускорила их трагедия.

Развлекательные объекты сейчас в центре пристального внимания. Места массового скопления людей ждут тщательные проверки. При проведении мониторинга спасатели проверяют безопасность на объектах, пути эвакуации, а также работу систем пожаротушения и автоматику. Своеобразное тестирование на знание правил поведения при ЧС ждет и персонал. При выявлении нарушений, которые создают угрозу жизням людей, будет рассматриваться вопрос о запрещении эксплуатации данных объектов.