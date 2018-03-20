На протяжении марта в республике проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»

Квест-игру на тему безопасности провели мозырские спасатели в рамках республиканского месячника, посвященного Всемирному дню гражданской обороны. Перед началом мероприятия сотрудники МЧС рассказали ребятам легенду игры, ее суть. Якобы недалеко от гимназии произошло ЧП, которое спровоцировало ряд других чрезвычайных ситуаций. Разделившись на команды, школьники собирали из спичек головоломку, виртуально вызывали службу МЧС по телефону, с помощью необходимого инвентаря убирали искусственную ртуть, имитируя отравление аммиаком, проходили задание в масках, а также в настоящих костюмах спасателей тушили условный пожар. К слову, обучение правилам безопасности через игру—это наиболее эффективная форма профилактики.