На этой неделе в Беларуси будет преобладать оттепельная погода. А в выходные похолодает, ожидаются морозы

Весна, как и положено, по календарю постепенно вступает в свои права. На этой неделе ожидается преобладание облачной погоды, плюсовая температура и осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер. Но зима не сдает свои позиции. Ближе к выходным на территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. К концу недели похолодает. В субботу днем в Мозыре температура понизится до -7, ожидается сильный снег и метель. Ветер северо-восточный, порывами до 20 метров в секунду. Минусовая температура сохранится и в начале следующей недели. По информации гидрологов, в связи с оттепелью на реках и водоемах лед представляет опасность. Кроме того, на реках растет уровень воды с интенсивностью от 1 до 11 см за сутки. На Припяти у деревни Черничи Житковичского района уровень воды уже превышает опасную высокую отметку на более чем 5 сантиметров.