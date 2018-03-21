Музыкальный конкурс «Объединяя сердца»

От конкурса художественного – к проекту музыкальному. Мозырский благотворительный фонд «Объединяя сердца» продолжает поддерживать детей с ограниченными возможностями и объявляет о старте одноименного масштабного творческого конкурса.

Прием заявок от участников уже начался. Возрастное ограничение – от 6 до 18 лет. Для молодых инвалидов есть отдельная возрастная группа от 8 до 30 лет.

Своей главной целью организаторы ставят поддержку талантливых детей и молодежи. Выступить можно будет в трех номинациях — вокальное, инструментальное и хореографическое искусство. Поддержать проект приглашаются волонтеры из числа фотографов, видеооператоров и ведущих.

Отборочные туры проекта «Объединяя сердца» стартуют уже в апреле. Гала-концерт и награждение победителей запланировано на конец весны.