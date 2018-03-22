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Рубрика: Новости

Мозырский райисполком объявил о старте конкурса на лучший двор среди домов жилищных кооперативов

22 марта 2018, 16:58

Вы считаете ваш двор самым красивым, уютным и комфортным, тогда этот конкурс для вашего жилищного кооператива. Мозырский райисполком объявил о старте состязания по благоустройству. Основные критерии оценки—техническое состояние дома, наличие кустарников и цветов, малых архитектурных форм, детских, спортивных, игровых площадок. Победителю приз—премия на сумму 1715 руб. Заявки на участие принимаются до 16 апреля в каб. 110 Мозырского райисполкома, справки по телефону: 32-24-30. Сам конкурс будет проводиться с 1 мая по 1 августа.

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