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Рубрика: Cпорт

Мозырский государственный политехнический колледж — победитель круглогодичной Спартакиады среди учебных заведений

6 марта 2018, 15:48

На прошлой неделе в стенах Мозырского государственного политехнического колледжа проходила неделя цикловой комиссии физической культуры, допризывной подготовки и апогеем этого многоэтапного мероприятия, стал торжественный вечер. На нём чествовали лучших спортсменов колледжа, которые уже четвёртый год, кряду, побеждают в круглогодичной Спартакиаде Мозырского района среди учебных заведений.

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