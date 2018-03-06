На прошлой неделе в стенах Мозырского государственного политехнического колледжа проходила неделя цикловой комиссии физической культуры, допризывной подготовки и апогеем этого многоэтапного мероприятия, стал торжественный вечер. На нём чествовали лучших спортсменов колледжа, которые уже четвёртый год, кряду, побеждают в круглогодичной Спартакиаде Мозырского района среди учебных заведений.comments powered by HyperComments
Рубрика: Cпорт
Мозырский государственный политехнический колледж — победитель круглогодичной Спартакиады среди учебных заведений
6 марта 2018, 15:48