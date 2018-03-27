Мозырские правоохранители выехали на рядовую жалобу на шумных соседей, а задержали трех наркоманов

Из-за любви к громкой музыке, а главное к запрещенным препаратам, трое мозырян стали героями криминальной истории. В одну из ночей в РОВД поступило рядовое сообщение—жители дома жаловались на одну из квартир, дескать, громкая музыка в час ночи—причина их бессонницы. Утихомирить шумных соседей отправился участковый. Милиционеру открыл дверь парень, сотрудник РОВД вошел в квартиру, там находились еще двое молодых людей. Внимание участкового привлек подозрительный сверток с травой, который лежал на столе, в последствие экспертиза подтвердила—это марихуана.

За незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают каналы поставки наркотика.