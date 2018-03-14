Мозырские пограничники изъяли патроны у украинца

В пункте пропуска «Александровка» белорусские пограничники нашли в машине украинца патроны. Инцидент произошел 12 марта. При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм к гладкоствольному охотничьему ружью. Водитель транспортного средства — 31-летний житель Звенигородского района Украины, — пояснил, что в августе прошлого года был на охоте и забыл выложить патроны из машины. Не смотря на это, в отношении иностранца начата процедура проверки.