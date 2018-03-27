Мозырщина принимает участников заключительного этапа Республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе и истории

В дни весенних каникул на Мозырщине собрались почти две сотни школьников со всей страны, а также гости из Литвы и Польши. Мозырь принимает участников заключительных этапов республиканских олимпиад уже не в первый раз. Большой опыт проведения главного интеллектуального соревнования страны внушает доверие его организаторам.

Оценивать юных историков и языковедов будут преподаватели крупнейших белорусских университетов и Академии наук. Они уверены, несмотря на итоговые результаты, каждый из участников заключительного этапа – уже победитель, обладающий прекрасными знаниями в своей области.

Итоги заключительного этапа подведут в пятницу во время торжественного мероприятия в Городском Дворце культуры.