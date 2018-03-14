Монтировкой повредил авто, а после несколько раз ударил милиционера. 32-летний мозырянин в течение нескольких часов совершил ряд правонарушений

32-летний мозырянин, который не так давно освободился из мест лишения свободы, так отпраздновал 8 марта, что ему грозит новый срок, причем, внушительный. Уголовные дела возбуждены сразу по двум статьям—за хулиганство и насильственные действия в отношении милиционера. Все началось с того, что мужчина, несмотря на международный женский день, поругался со своей избранницей. Ссора произошла в автомобиле, во время движения. Обиженная подруга, которая управляла машиной, припарковала авто и ушла. Тогда за руль сел ее спутник. В районе автовокзала его Volvo подрезал Mercedes Benz Sprinter. Со словами «Я научу тебя водить» виновник дорожного инцидента схватил монтировку и стал наносить удары по микроавтобусу, а после, уехал. Водитель пострадавшего автомобиля запомнил номер транспортного средства и передал эти данные в милицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили хулигана, к месту его жительства был отправлен наряд. Милиционеры заметили на площадке буйного мужчину, который бил щиток, так как по его словам, в квартире пропал свет. Это и оказался подозреваемый. В ответ на приглашение проследовать в РОВД мужчина несколько раз ударил сотрудника милиции.

На данный момент он арестован. За плечами у мозырянина ряд судимостей. В октябре прошлого года он освободился из тюрьмы, где он отбывал наказание за оказания сопротивления и применение насилия в отношении сотрудника милиции.