С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Мобильная группа проверила строительные объекты

28 марта 2018, 16:15

Мобильная группа Мозырского райисполкома побывала на строительных объектах. Визитеров с проверкой встречали на площадке, где скоро появится новое здание суда. Также проверили работы по капремонту жилого дома по улице Ленинская.
Оба объекта подверглись тщательной проверке мобильной группы. Традиционные алкотестер и осмотр бытовых помещений, беседы со строителями и рабочими, и внимательное отношение к деталям. Общий вердикт – над устранением выявленных недостатков организации потрудились. Но, как часто бывает в подобных случаях, тут же появились новые нарушения.
Специалисты утверждают, изменить ситуацию с появлением новых нарушений можно. Но процесс воспитания культуры производства трудоемкий. И начинать его следует со школьной скамьи и воспитания ответственности, в первую очередь, перед сами собой.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»