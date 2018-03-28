Мобильная группа проверила строительные объекты

Мобильная группа Мозырского райисполкома побывала на строительных объектах. Визитеров с проверкой встречали на площадке, где скоро появится новое здание суда. Также проверили работы по капремонту жилого дома по улице Ленинская.

Оба объекта подверглись тщательной проверке мобильной группы. Традиционные алкотестер и осмотр бытовых помещений, беседы со строителями и рабочими, и внимательное отношение к деталям. Общий вердикт – над устранением выявленных недостатков организации потрудились. Но, как часто бывает в подобных случаях, тут же появились новые нарушения.

Специалисты утверждают, изменить ситуацию с появлением новых нарушений можно. Но процесс воспитания культуры производства трудоемкий. И начинать его следует со школьной скамьи и воспитания ответственности, в первую очередь, перед сами собой.