Mini Miss&Mister Alexis-2018

Первый корпоративный конкурс красоты и талантов среди участников центра современного танца «Алексис» прошел в минувшие выходные в развлекательном центре «Спутник». За почетные титулы боролись десять мальчиков и девочек младшего школьного возраста.

К финалу маленькие конкурсанты готовились целый месяц. Научиться убедительно говорить, уверенно держаться на сцене, освоить актерское мастерство и искусство дефиле. Задачи перед конкурсантами стояли непростые, но справились они с ними на все 100 процентов. Поддержать малышей пришли родители, друзья и педагоги.

Титул «Mini Miss Alexis-2018» и приз зрительских симпатий – у Марьяны Тетерич. Самым-самым среди мальчиков оказался Богдан Маслов. Впрочем, без наград дипломов и подарков от многочисленных партнеров на этом незабываемом шоу не остался никто.