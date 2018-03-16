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Рубрика: Новости

Медики отмечают сезонное увеличение количества заболевших ОРВИ

16 марта 2018, 15:51

В Беларуси отмечается средний уровень активности ОРИ. «По данным мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси находится на неэпидемическом уровне и характеризуется средней интенсивностью с тенденцией к снижению», — отмечают специалисты. Спорадическое выявление вирусов гриппа А и В характерно для этого периода сезонной заболеваемости ОРИ. Среди заболевших 63,3% — дети до 18 лет. В Мозыре медики фиксируют сезонное обострение вирусных инфекций. Циркулируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа). Следующая неделя марта будет морозной, что дополнительно может остановить распространение вирусов. Ситуация по заболеваемости ОРИ находится на постоянном контроле.

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