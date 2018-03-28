МЧС продолжает проверять места массового скопления людей в Мозыре

Учебная эвакуация персонала и посетителей проходила в одном из крупнейших торговых центров – «Global Market».

По легенде эпицентр возгорания находился в магазине детских товаров на третьем этаже. Неожиданностью для всех стало… первоначальное отсутствие звука пожарной сигнализации. Как оказалось, один из сотрудников отключил систему оповещения. Сработал тот самый пресловутый «человеческий фактор», который иногда приводит к трагическим последствиям. Усилить индивидуальную работу с персоналом— это не рекомендация, это требование сотрудников МЧС. В случае невыполнения — жесткие санкции— вплоть до приостановления работы центров.

К счастью, неприятный момент выявился во время условного пожара. Ошибку быстро устранили. И, можно надеяться, руководством торгового центра будут предприняты меры, чтобы подобное не повторилось. В администрации признаются, на такие инсценировки посетители и персонал реагируют положительно.

Подобные внеплановые проверки в ближайшее время ожидают и другие места массового скопления мозырян и гостей города. Специалисты обратят внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматику, а также знания и умения персонала.