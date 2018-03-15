«Маленькая Венеция» в Мозырском районе. Звонок на «горячую» линию Телеканала

«И в Италию ехать не надо. Каждую весну живем как в Венеции», шутят жители улицы Садовая, что в деревни Бобренята. Правда, смех сквозь слезы. Нынешняя зима была щедра на снег. Улица расположена в низине. По соседству, на возвышенности—поле. Объемный снежный покров на нем начал таять. Талая вода собирается в ручей, который течет вдоль дороги и на близлежащие участки. В доме у Ольги Флерко затоплен погреб, где хранятся все овощные запасы. На беду многодетной мамы оперативно отреагировали в районной администрации. Была собрана специальная комиссия, чтобы разобраться в причинах ЧП и определить дальнейший план действий. Воду из погреба специалисты откачали. Чтобы она не попадала на участок, дорожные службы сделали препятствие, пока временное. Последствия весеннего наводнения устранили по горячим следам. План дальнейших действий предполагает и долгосрочные мероприятия, чтобы проблема больше не повторялась.