Лучше предупредить, чем потом лечить. Во Всемирный день здоровья полости рта стоматологи уделяют особое внимание детям

20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. По данным ВОЗ, около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта, заболеваемость кариесом составляет почти 100%. В Мозыре в этот день стоматологи традиционно направляют особое внимание на детей. Ведь если и можно повлиять на заболеваемость, то делать это надо как можно раньше.

20 марта в гимназии – тот день, когда стоматологов встречают с улыбкой и радостью, а люди в белых халатах, вооруженные лишь знаниями, приносят интересные макеты, показывают мультфильмы. Традиционно в день здоровья полости рта врачи приходят к самой любознательной категории своих пациентов.

В этом году ребята порадовали знаниями, четко ответив на все поставленные вопросы. Регулярные профилактические беседы дают результат.

Стоматологи бьют тревогу. В практике мозырских врачей был случай, когда ребенку 1,5 лет пришлось удалять испорченные зубки на уровне корней. Виной всему – сладкие ночные прикормы. В целом, статистика говорит о том, что у 6-леток в среднем встречается 3-4 кариозных зуба. У 12-летних подростков после смены прикуса пораженными оказываются 2 зуба.

Беседы, подобные тем, что прошла в гимназии, помогают справляться с кариесом не хуже дорогих паст. Ведь здоровье зубов в большей степени зависит от регулярности и правильности ухода.