Литературная гостиная для самых маленьких. С мозырской поэтессой Галиной Федосенко встретились воспитанники детского сада № 15

Стоит ли беречь природу, нужно ли помогать старшим и какие поступки принесут больше пользы? Вопросы, на которые так необходимо найти ответ, даются легче, если на помощь приходит самое искреннее из искусств – поэзия. Почитателям стихотворений Галины Федосенко сейчас еще поддаются не все слова, а, значит, здесь точно не обойтись без выразительности и природного актерского мастерства, от которого точно не устоит ни один взрослый. Короткие поэтические строки должны легко запоминаться. Чтобы называться детским, стихотворению недостаточно быть нравоучительным. Свое виденье о том, какой должна быть литература для самых маленьких, выпускница Московского пединститута для себя определила в начале своей педагогической карьеры – в одном из детских садов Камчатки. Но именно дети мозырского района помогли Галине Дмитриевне отточить такой необычный талант – умение говорить на языке детства. На стихотворениях бабушки Гали уже выросло не одно поколение, но она, как и прежде, со своими читателями предпочитает встречаться лично – поговорить об удивительных открытиях, которые приносит каждый новый день, и, конечно же, поделиться своим новым стихотворением. На этот раз еще долго не умолкали детские голоса. А чтение стихотворений тут же переросло в душевную беседу о природе, семье, оставив для каждого из них неизгладимые впечатления.

Вячеслав Приписнов.