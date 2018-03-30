Кто виноват и что делать? В редакцию «Телеканала» со своей проблемой обратилась жительница деревни Творичевка

Воды нет, трубы перемерзли. В таком виде Любовь Николаева застала свою квартиру после того, как в декабре 2017 уехала погостить к сыну. В этом доме в деревне Творичевка Любовь Николаева живет больше 20 лет. С прошлого года жилье приобрело статус арендного. В доме с печным отоплением, хозяйки не было около месяца. За это время беды натворили морозы. Морозы сменились оттепелью. А во дворе начался настоящий потоп. В итоге квартиру вскрыли, аварию устранили, соседям водоснабжение восстановили, но саму Любовь Викторовну оставили без воды.

В данном случае недопонимание между собственником жилья и нанимателем—предприятием «Козенки-Агро» вылилось в серьезный конфликт. В хозяйстве даже рассматривали вариант расторжения договора аренды. Но пока на крайние меры идти не спешат. Говорят, чтобы не дойти до точки кипения нужно вовремя остановиться. И суметь договориться.

Правила пользования жилыми помещениями обязывают нанимателя обеспечивать сохранность инженерных сетей, предоставлять контактные телефоны для экстренной связи, в случае возникновения аварийной ситуации. У квартиросъемщика есть и еще ряд обязанностей. Их не знание – не освобождает от ответственности.