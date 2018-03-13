Копилка наград «Алексиса»

Заслуженный любительский коллектив «Театр танца «Алексис» широкой публике известен уже почти 20 лет. Сотни детей, воспитанных в любви к танцу, множество реализованных креативных проектов, и безграничная любовь преданных поклонников. Книга творчества «Алексиса» каждый год пополняется десятками новых страниц. В 2018-м танцоры вернулись на сцену после небольшого перерыва. И сразу же заявили о себе громкими победами.

Стартовал творческий год с зарубежных гастролей. В гости к немецким друзьям мозыряне приезжают в рамках международной молодежной программы культурного обмена.

Благотворительные вечера и поздравление спортсменов-триумфаторов, выездные концерты и фестивали. Новый город на карте выступлений «Алексиса» — Могилев. Одни из самых юных танцоров с фестиваля «Кубок дружбы» вернулись сразу с несколькими дипломами, заняв все ступени пьедестала почета, но главное – приобрели новых друзей и новый неоценимый опыт.

Другое запоминающееся зимнее мероприятие – фестиваль «Танцевальный взрыв» в Гомеле. На сцене областного центра сошлись танцоры, уверенные в своем успехе. И «Алексис», конечно, сумел проявить себя. Очень важно, учат своих подопечных педагоги, не просто выступить, а сделать это с любовью и полной самоотдачей.

Возможность проявить свои творческие таланты выпала и самим педагогам. Победу в номинации «Хореография» театр танца праздновал на региональном отборе отраслевого фестиваля «Новые имена Беларуси», который прошел в Речице.

«Алексис» продолжает уверенно двигаться к головокружительным вершинам. В апреле мозырских поклонников ждет фестиваль-конкурс «Старты-2018», в мае — традиционный отчетный концерт. И снова – выезды и покорение разных сценических площадок.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов.