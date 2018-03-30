Когда места, где гуляют дети, превращаются в туалет для животных. Чем это опасно для здоровья?

Кадры этого видео были сняты в конце зимы. Известный мозырский врач-инфекционист Лариса Пухальская сейчас – счастливая бабушка. Прогулки с внучкой для нее – практически ежедневный ритуал. Но, как медик с большим стажем, Лариса Анатольевна не могла не обратить внимания на проблему — состояние детских площадок, скверов и мест для прогулок после зимы. Точнее, на то, как с таянием снега обнажились многочисленные букеты из отходов жизнедеятельности животных.

У большинства владельцев домашних животных в Мозыре пока нет европейских привычек. И они не желают марать руки, убирая за своим питомцем. Между тем после прогулок на таких вот площадках паразиты могут легко попасть в организм, причем, как детей, так и взрослых, и спровоцировать появление более серьезных заболеваний.

По правилам, выгуливать собак можно только на специальных площадках. В Мозыре для этих целей официально отведено девять мест. Но прежде, чем приступить к их обустройству, коммунальщикам приходится решать другие вопросы, тоже связанные с животными.

Только в 2017-м году специальной службой в Мозыре было отловлено полторы тысячи безнадзорных собак и кошек. За два месяца этого года – более 220-ти. Выделяемое бюджетное финансирование покрывает затраты лишь на содержание участка и пункта приема животных.

Как видно, суммы налога на домашних питомцев – не заоблачные. Если каждый отнесется к вопросу ответственно, то у площадок для выгула будет больше шансов появиться.