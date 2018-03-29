Трагедия в Кемерово не оставила равнодушными мозырян. Через соцсети, рассылки в телефоне, активисты приглашали на акцию скорби и таким образом выразить свои соболезнования родственникам погибших. Около 19 часов возле торгового центра «Global Market» собрались десятки мозырян, многие пришли с детьми. Пронзительный звук автомобильных сирен как символ боли тех, кто понес невосполнимую утрату, и белые шары, выпущенные в небо, в память о тех, кто погиб. Кемерово, Мозырь с Вами!