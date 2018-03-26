Как провести каникулы с пользой? Во время весеннего отдыха школьникам обеспечат насыщенный досуг

В период весенних каникул с 25 марта по 1 апреля в Мозыре будут функционировать 10 оздоровительных лагерей дневного пребывания различного профиля. Они будут организованы на базе учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи. Оздоровиться и с пользой провести время в школьных лагерях смогут 520 учащихся.

Традиционно особое внимание в каникулярный период будет уделено оздоровлению ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении, и состоящих на различных видах учета, на внутришкольном контроле.

Программы пребывания в лагерях разработаны с учетом интересов школьников и включают множество различных мероприятий. Одно из важнейших направлений в работе лагерей — профилактика детского травматизма. Еще одна важная цель — обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта. С 26 марта по 1 апреля в Мозыре пройдет профилактическая акция «Полезные каникулы», а также комплекс профилактических мероприятий. Планируется, что во время весенних каникул совместно с учреждениями культуры, представителями ИДН, ГАИ, ОСВОД, МЧС, РОВД в лагерях будут проведены тематические беседы «Правонарушения и ответственность за них», «Профилактика травматизма и меры предосторожности» и т.п.