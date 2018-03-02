Из мозырской колонии пытался сбежать заключенный. Инцидент произошел 26 февраля

Из исправительной колонии №20 в Мозыре пытался сбежать заключенный. Благодаря действиям военнослужащего внутренних войск, побег был предотвращен. Часовой на наблюдательной вышке заметил, как осужденный с зимней курткой в руках приблизился к предупредительному ограждению. Военнослужащий приказал ему остановиться, но мужчина проигнорировал, преодолел заграждение и оказался во внутренней запретной зоне. Часовой еще несколько раз окликал его, но безрезультатно, нарушитель направился уже к основному ограждению. Солдат произвел предупредительный выстрел вверх. Только после этого мужчина лег на землю и положил руки за голову. Незамедлительно к месту происшествия прибыл войсковой наряд, который задержал нарушителя. По периметру выставили усиление. А также прибыла и следственно-оперативная группа. Она будет разбираться, почему осужденный, у которого в мае этого года заканчивался срок отбывания наказания, решился на побег.