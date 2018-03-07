Гран-при «Кубка Полесья» у воспитанниц студии NRJkids 9й школы

Самые громкие и энергичные команды групп поддержки собрались 4-5 марта в Гомеле, чтобы сразиться за награды V открытого республиканского турнира по чирлидингу «Кубок Полесья». В 2018-м участниками состязаний стали сотни юных спортсменов со всей Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На протяжении нескольких воскресных часов в областном Дворце легкой атлетики чирлидеры прыгали высоко вверх, работали с цветастыми п помпонами, демонстрировали чудеса растяжки, сальто вперед и назад и другие сложные акробатические номера. При этом судьи оценивали не только мастерство, сложность и чистоту выполненных трюков, но и хореографию и костюмы.

На общем фоне мозырянки – воспитанницы студии NRJkids 9й школы, — выделялись отличной физической подготовкой и слаженными командными действиями. Что и помогло достигнуть прекрасных результатов – 5 золотых наград в различных номинациях и 1 серебряная. Общий командный результат чирлидеров из Мозыря – Гран-при соревнований!

Кроме того, убедительную победу на свой счет записала команда взрослых мозырянок. Энергичные мамы маленьких спортсменок второй год подряд приехали на «Кубок Полесья» не просто поддержать детей, но и выступить в отдельной номинации. Копилку своих наград «ЭнерджиМамс» пополнили «золотом»!