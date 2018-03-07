Госавтоинспекция с 6 по 12 марта проведет комплекс мероприятий по предупреждению ДТП по вине нетрезвых водителей

Пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Именно такова цель комплекса мероприятий, который проводит на ГАИ на территории республики с 6 по 12 марта. В этот период будут организованы и проведены рейды с участием всех нарядов, задействованных для несения службы по охране общественного порядка, членов добровольных дружин, общественных организаций. Пьянство за рулем становится особо актуальной проблемой в праздничные дни. Именно поэтому в преддверии предстоящих праздников Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию. Госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет определения состояния опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года. Повторное нетрезвое задержание за год влечёт уже уголовную ответственность и конфискацию автомобиля вне зависимости принадлежит он водителю или нет.