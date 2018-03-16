ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды

В связи с мартовской непредсказуемой погодой сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения безоговорочно следовать правилам и соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от необдуманных маневров. Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. Работа Госавтоинспекции в связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями будет организована по усиленному варианту несения службы. Личный состав дорожно-патрульной службы ориентирован на помощь водителям и пешеходам, на обеспечение безопасных условий движения.