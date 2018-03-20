Фестиваль-конкурс «Весенний дебют»

Более 45 юных музыкантов выступили перед жюри 7-го районного конкурса юных исполнителей «Весенний дебют». Отточенное мастерство талантливые дети демонстрировали на струнных народных инструментах.

Наряду с вполне современной гитарой сегодня котируются и такие редкие инструменты, как цимбалы и домра. Каждый ребенок уверен, владение техникой игры обязательно пригодится в будущем.

Волнение – неотъемлемая часть любого соревнования, будь то спортивного, интеллектуального или музыкального. Справляться с ним детям помогают группы поддержки в виде педагогов и родителей.