Двум мозырянкам вручили Орден Матери

В этот вечер в этом зале доминировали женщины и слово «самые». Самые красивые, самые милые, самые любимые. В общем, самые-самые. Ведущий Александр Мазьков сыпал комплиментами, дамы светились от счастья, все как и положено накануне 8 Марта. Женщины–руководители, общественницы, домохозяйки, спортсменки, активистки. Торжественный прием с первых минут превратился в душевное мероприятие.

Елена Федоровна Павлечко поздравляла искренне и от души. Она точно знает, чего хотят женщины. Любви, заботы, внимания, от самых родных и близких, мужей и детей. Инна Васильевна Ермакова, работница Криничанской библиотеки и Светлана Витальевна Сердюк, домохозяйка, в международный женский день поздравления услышат точно не один раз . Многодетным мамам вручили Орден Матери

А после было много песен, пожеланий и опять, же комплиментов. Именно они – главные предвестники праздника, праздника милых дам, а значит тепла, любви и красоты.