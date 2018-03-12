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Рубрика: Новости

Двое мозырян погибли в аварии под Светлогорском

12 марта 2018, 16:06

В крупной аварии, которая произошла 7 марта в половине девятого вечера, погибли двое жителей Мозыря, еще четыре человека доставлены в больницу. На трассе Бобруйск – Мозырь – граница Украины в Светлогорском районе столкнулись автомобиль Land Rover и маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением Мозырь – Минск. По официальной информации УВД Гомельского облисполкома, 33-летний мозырянин, управлявший Land Rover, в запрещенном для обгона месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения погибли двое пассажиров внедорожника, мозыряне 62-го и 61-го г. р. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам и водителю джипа, а также водителю и пассажирке микроавтобуса. По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

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