Двое мозырян погибли в аварии под Светлогорском

В крупной аварии, которая произошла 7 марта в половине девятого вечера, погибли двое жителей Мозыря, еще четыре человека доставлены в больницу. На трассе Бобруйск – Мозырь – граница Украины в Светлогорском районе столкнулись автомобиль Land Rover и маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением Мозырь – Минск. По официальной информации УВД Гомельского облисполкома, 33-летний мозырянин, управлявший Land Rover, в запрещенном для обгона месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения погибли двое пассажиров внедорожника, мозыряне 62-го и 61-го г. р. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам и водителю джипа, а также водителю и пассажирке микроавтобуса. По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.