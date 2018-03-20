Долг, честь, отечество… Внутренние войска отметили вековой юбилей

Свой 100 День рождения отпраздновали военнослужащие внутренних войск. Сегодня это структурное подразделение МВД Республики Беларусь. Задача внутренних войск — предотвращать преступления, реагировать на обращения граждан, поддерживать порядок при проведении массовых мероприятий, осуществлять охрану исправительных учреждений и конвоирование осужденных. История внутренних войск началась в 1918 году с небольшой конвойной команды, располагавшейся в Витебске. На ее основе сформировали первый добровольческий отряд для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. А статус профессионального праздника данное событие получило после Указа Президента, который Александр Лукашенко подписал в 2001 году. Внутренние войска в Мозыре представлены сотрудниками и военнослужащими воинской части 5525. Она была сформирована в июне 2003 года.