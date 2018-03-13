Добрые адресные поздравления от Красного Креста

«В жизни должно быть больше путешествий» — так утверждает героиня следующего сюжета – Людмила Павловна Козлова, педагог с 40-летним стажем, руководитель клуба «Кому за 80».

Ее активную жизненную позицию, энтузиазм и умение завлечь до сих пор помнит не одно поколение выпускников 8 школы. Учитель по призванию и сейчас не перестает напоминать, что только активным и энергичным открывается удивительный мир не только географических открытий. О её педагогическом прошлом среди прочего напоминают бережно хранимые вымпелы тех городов, где со своими учениками она раньше бывала. На этот раз один из них служит необычным подарком ее гостям – волонтерам Красного Креста.

Внимание и забота тем, кому это необходимо. В числе тех, кого регулярно посещают волонтеры Красного Креста, одиноко проживающие ветераны. Особая ответственность появляется по случаю праздника или юбилейные даты — напомнить им, что они не одиноки. Круглую дату в этом году отмечает и Людмила Павловна – летом ей исполнится 95-лет.

Необычные поздравления волонтеры Красного Креста к весенним праздникам подготовили и для пациенток онкологического диспансера. Веселые частушки, стихи в актерском исполнении волонтеров оценили и медицинские работники диспансера.