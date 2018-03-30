Дискотека конца 90-ых. Михалок и его команда отыграли в Мозыре теплый и по-настоящему душевный концерт

Клуб «55». Вечер четверга. На часах 20:20 и самые нетерпеливые поклонники зовут своего кумира на сцену. Когда толпа, кажется, вот-вот взорвется от нетерпения, со стороны раздаются радостные крики, и появляются Михалок и его команда. В похожих отглаженных джинсовых рубашках, уверенные и веселые, музыканты занимают свои места. Концерт начался с «Золотой антилопы». Затем звучали старые добрые «Ау», «Ты кинула», «Яблони», «Танцуй»… Те песни, под которые большинство присутствующих отрывались на школьных дискотеках, встречали рассветы на выпускных, женились и становились родителями.

Посетители клуба в этот вечер удивляли своей возрастной разбежкой. Рядом с почтенными дамами и господами вовсю веселились те, кто во времена становления «Ляписов», еще даже не родился. Заметить, что мозыряне соскучились по душевным мероприятиям и давно не исполнявшимся вживую песням, можно сразу. «Почаще бы!». Это пожелание звучало даже не десятки, а сотни раз.

Непривычно спортивный и брутальный Сергей Михалок балагурил со сцены, читал стихи, давал волю актерскому мастерству и не скрывал отменного чувства юмора. Последних оставшихся сидеть на клубных диванах людей с мест подняли романтический «Котик» и дерзкий «Капитал». Культовые, классические, хрестоматийные. Песни «Ляписа» можно характеризовать по-разному. Но звучать в сердцах тех, кто побывал на концерте, они будут еще долго. Михалок и его команда покинули Мозырь, оставив те самые незабываемые и теплые впечатления, которых так не хватает этой холодной весной.