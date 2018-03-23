Детский травматизм продолжает оставаться темой №1. В канун школьных каникул мозырские педиатры снова призывают родителей быть более внимательными по отношению к своим детям

Годовалый ребенок оказался частично парализованным вследствие банального падения. 2018 едва начавшись, разнообразил статистику детского травматизма. Несчастные случаи происходят с совсем маленькими несмышленышами и с отчаянными, и забывающими об опасности подростками. В практике педиатров—ожоги, ушибы, отравление лекарствами и химическими жидкостями, падения с высоты и многое-многое другое. Причем происходят несчастные случаи во вполне благополучных семьях, где мама или папа лишь ненадолго выпустили чадо из-под контроля.

И еще одно предостережение от врачей. Весна – период подъема заболеваемости. В ближайшее время всплеска ОРВи ожидают и в Мозыре. Поэтому даже при банальной простуде родитель должны быть начеку.