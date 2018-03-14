День православной книги

Празднование Дня православной книги в Белорусской православной церкви стало уже традицией. Его приурочили к дате издания первой русской датированной книги «Апостол», которая увидела свет 14 марта 1564 года. Современные священнослужители уверены: чтению любой литературы, особенно православной, следует уделять максимально возможное количество времени.

На одно из мероприятий, приуроченных ко Дню православной книги, пригласили представителей церкви и читателей библиотеки микрорайона «Молодежный». Публицист, богослов и проповедник архимандрит Савва Мажуко представил собравшимся свою книгу «Неизбежность Пасхи». В палитре его текстов – самые разные образы и цитаты – из святых отцов, великих поэтов и сказок о муми-троллях. Простым и доступным языком Савва Мажуко рассказывает о жизни и смерти, вере в Бога и труде любви. Книги его авторства в широкой продаже отсутствуют. Но доступны читателям библиотеки.