Чествование одаренных детей

Победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований накануне чествовали в средней школе №14. Бурные аплодисменты в адрес десятиклассницы 14-й школы Вики Семеницкой в этот вечер звучали трижды. Именно столько раз целеустремленная девушка отличилась на разных этапах предметных олимпиад. И принесла в школьную копилку три диплома – по обществоведению, математике и белорусскому языку.

На республиканском этапе олимпиады по белорусскому языку Вика будет защищать честь всей Гомельской области. Ее ровеснице Насте Некрашевич до победных дипломов баллов немного не хватило. Олимпиада по трудовому обучению стала для нее «серебряной».

А вот ученица 9-го класса Даша Андык для углубленного изучения выбрала сложную физику. И тоже достигла значительных результатов.

Вместе с Викой, Дашей и Настей в центре внимания на празднике одаренных детей оказались несколько десятков учеников разных классов. Среди них также победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Яркое мероприятие – ежегодное событие в жизни 14-й школы.

За каждым одаренным ребенок стоит тандем талантливого педагога и любящих родителей. И они тоже присутствовали в зале. Чтобы поддержать мальчишек и девчонок. И таким образом подарить им еще один моральный стимул становиться еще умнее, ярче и сильнее.