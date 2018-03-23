Быстро, бесплатно и недалеко от дома. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом к жителям микрорайона «Железнодорожный» приехал передвижной флюорографический кабинет

Пульмоэкспресс, украшенный по случаю белыми ромашками, символом борьбы с опасным заболеванием, в микрорайоне «Железнодорожный» сразу стал центров внимания. Только за первый час работы через рентген прошли десятки человек.

В прошлом году благодаря аналогичной акции медики выявили больного туберкулезом. В целом, специалисты отмечают положительную динамику: количество носителей опасной инфекции с годами снижается. За 2017 на Мозырщине не зафиксировано ни одного смертельного случая. В борьбе с туберкулёзом, главное, вовремя диагностировать заболевание и своевременно начать лечение.

Активные участники акции «Белая ромашка»—юные волонтеры «Красного Креста». Школьники раздают листовки, рассказывают методы профилактики туберкулеза, признаки заболевания и агитируют за здоровый образ жизни.

Если ранее туберкулез считался болезнью неблагополучных, то на сегодняшний день от этой инфекции никто не застрахован. Самым надежным методом выявления смертельно опасного заболевания по-прежнему остается прохождение ежегодного флюорографического обследования.