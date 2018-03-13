«Артист филармонии-2018»

Третий открытый фестиваль-конкурс среди талантливых детей и молодежи «Артист филармонии» прошел в Детской школе искусств №2. Традиционное мероприятие собрало под своим крылом 180 одаренных мальчишек и девчонок.

Выявление и поддержка юных талантов, популяризаций достижений в области музыки, сохранение и преумножение национальных традиций. У открытого фестиваля-конкурса «Артист филармонии» много целей и задач и уже есть свои сложившиеся традиции.

Музыканты, вокалисты, танцоры и артисты школьных театров демонстрировали свое отточенное мастерство и грани природного таланта строгому жюри. Многие конкурсанты на проект приходят из года в год. И повышают планку достижений. Например, прошлогодняя обладательница «серебряной» награды Маша Бондарева в этот раз заняла уже первое место.

Гран-при фестиваля в нелегкой творческой борьбе досталось юному саксофонисту Леониду Смягликову.

Своих героев нашли все награды состязания юных и талантливых. А уже сегодня вчерашние победители, призеры и другие участники вернулись за инструменты, на репетиционную сцену и к балетным станкам, чтобы на следующем фестивале «Артист филармонии» еще громче заявил о себе.