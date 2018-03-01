Антикоррупционное совещание в райисполкоме

На расширенное заседание в большой зал Мозырского райисполкома пригласили руководителей предприятий и организаций всех форм собственности. В центре внимания актуальная тема борьбы с коррупционными проявлениями.

Большой зал Мозырского райисполкома в этот раз едва вместил всех приглашенных. Строители, промышленники, директора школ, начальники коммунальных служб и десятки руководителей других предприятий и организаций собрались на семинар-учебу. Вместе с правоохранителями обсуждали меры, направленные на противодействие и выявление коррупционных преступлений.

На бытовом уровне коррупция распространена в системах здравоохранения и образования. Речь, как правило, идет о взятках в небольших размерах. Только в 2017 году оперативники ОБЭП раскрыли 64 преступления. Больше половины из них имеют коррупционные проявления. Активно в этом направлении работает и финансовая милиция.

Своеобразный итог выступлений коллег подвел прокурор района. Неумолимые цифры статистики ставят Мозырщину в тройку анти лидеров по количеству выявленных коррупционных преступлений.

Правоохранители подчеркивают, руководители несут ответственность не только за предприятия, но и за подчиненных, замеченных в коррупционных делах. Прозрачность, дисциплина ответственность — вот главные критерии работы. В рамках семинара прозвучал ряд известных фамилий. Речь шла о людях, в отношении которых сегодня расследуются уголовные дела. Некоторым уже озвучен приговор, и они отбывают заслуженное наказание. Своей целью люди в погонах ставят «не напугать, а предостеречь». Один раз оступившись, уже сложно вернуться на законный путь. А наказание, порой, бывает очень суровым.

Екатерина Юрченко, Олег Фицнер.