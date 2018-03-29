Акция добра прошла в СШ №7. Школьники собирали деньги на операцию 2-летнему Филиппу Кузнецову

Еще недавно эти парты занимали учебники и тетради, сегодня здесь проходит бойкая торговля. За небольшую сумму в пару рублей уходят бесценные вещи — сувениры, поделки – штучный товар, сделанный своими руками. Небольшую вещицу, которая сможет подчеркнуть женственность и красоту, из рук самого мастера предлагает купить Юлия Колос, учащаяся 11 класса.

О том, как лучше всего подчеркнуть изюминку своей внешности, знают будущие визажисты и парикмахеры. Еще недавно свои навыки они закрепляли на занятиях в учебно-производственном комплексе. Сегодня на ярмарке добра их мастер-класс пользуется особой популярностью. Акцию поддержал образовательно-консультационный центр «Позитивная жизнь» — предоставил призы для беспроигрышной лотереи.

Помощь, которая нужна в трудную минуту. Более тысячи рублей за два с небольшим часа удалось собрать организаторам ярмарки добра, свидетельствуя, что от каждого по крупице зависит большое чудо. Таким, безусловно, покажется окружающий мир, наполненный звуками, для 2-летнего мозырянина Филиппа Кузнецова. Малыш после болезни полностью потерял слух на оба уха. Мальчику необходима дорогостоящая операция по установке кохлеарного импланта. Не быть равнодушными к чужому горю. К акции добра могут присоединиться и зрители телеканала «Мозырь».

Благотворительные счета открыты в филиале 317 — г. Мозырь, ул. Ленинская, 6; УНП 400230388; МФО AKBBBY21317:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY76AKBB38193821195583300000 на благотворительный счёт BY93AKBB31340000187693320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY78AKBB31340000187703320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY48AKBB31340000187723320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY63AKBB34340000187713320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Кузнецова Инна Викторовна для лечения сына Кузнецова Филиппа Егоровича

Дополнительная информация о получателе средств: мобильный номер телефона: +375-29-542-0774