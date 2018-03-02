А снег не знал и падал… Весенние снегопады и расчистка дорог

Весна неожиданно «порадовала» мозырян обильным снегопадом. И, конечно, добавила работы коммунальным службам. На расчистке дорог в первые дни марта работает больше трех десятков единиц спецтехники и порядка двухсот человек.

Как поется в известной песне – «а снег не знал и падал». Первые дни марта вместо долгожданного тепла принесли морозы и обильные осадки. К счастью, транспортного коллапса из-за снегопада на дорогах Мозыря не случилось. Многие автолюбители из-за холодов просто не завелись. Зато на расчистку проезжих частей и тротуаров выехали больше 30-ти единиц спецтехники и вышли порядка 200 работников коммунальных служб.

Трактора, «амкадоры» и посыпальная техника. Сегодня эти машины можно было увидеть на разных городских улицах. Расчистку дорог производили согласно определенному алгоритму: от сложных участков с подъемами и спусками до дворов в спальных районах.

Убранный снег увозят на специальный полигон, дороги после расчистки посыпают песко-соляной смесью. В усиленном режиме коммунальные службы продолжат работать до тех пор, пока не прекратятся снегопады. Специалисты обращаются к населению с просьбой как можно реже парковаться у обочин проезжей части. Такие временные стоянки существенно осложняют работу спецтехники. А, в целом, скорей бы настоящая весна. Солнце точно уберет весь снег с городских улиц.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.