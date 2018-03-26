75-летие со дня образования 33-й гвардейской Свирской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии отметили в Мозыре

Ветераны 33-й ракетной Свирской Краснознаменной орденов Суворова Кутузова и Александра Невского дивизии собрались на улице Малинина солнечным субботним утром. На торжественный митинг по случаю празднования юбилея ракетчики пригласили представителей районной власти, депутатского корпуса, военного комиссариата и общественных организаций.

Ровно 75 лет назад, 19 марта 1943 года, впервые прогремели гвардейские минометы «Катюши». С тех пор в марте военнослужащие запаса отмечают День рождения 33-й ракетной дивизии. Второй год подряд эпицентром торжественного сбора становится площадка у памятного знака.

Поздравления и теплые слова благодарности вдвойне согревали в этот весенний день тех, кто стоял у истоков создания ракетной дивизии. Продолжилось мероприятие торжественным собранием в актовом зале средней школы №15. Памятные медали и благодарственные грамоты ветеранам вручали в присутствии боевых товарищей.