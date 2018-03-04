4 марта – День белорусской милиции. Профессиональный праздник накануне отметили блюстители закона и порядка

; encrypted-media» allowfullscreen>Профессиональный праздник накануне отметили блюстители закона и порядка. В воскресенье, 4 марта, поздравления по случаю Дня милиции принимали и сотни сотрудников Мозырского райотдела. А еще двумя днями ранее в торжественной обстановке им вручили заслуженные благодарности, новые звания и медали.

Свой профессиональный праздник защитники общественных нравов, борцы с криминалом и блюстители закона, как правило, отмечают на боевом посту. Но в служебных буднях обязательно найдется место для торжественного момента. В большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков мозырские милиционеры ежегодно собираются, чтобы в присутствии коллег и родных получить заслуженные грамоты, благодарности и памятные медали, порадоваться очередным званиям и выслушать приятные поздравления от руководства. Сценарий праздничного вечера меняют каждый год. На сцене – новые артисты – взрослые и совсем юные. Но есть и неизменные традиции. Поздравить сотрудников органов внутренних дел собираются ветераны, коллеги из следственного комитета, военного комиссариата, финансовой милиции, пограничного отряда, духовенство и представители районной власти. Труд мозырских милиционеров сегодня признается на самом высоком уровне. В подтверждение – многочисленные благодарности и грамоты от Совета депутатов, областного УВД, руководства районного отдела. Лучшим нынешним сотрудникам и тем, кто находится на заслуженном отдыхе, вручены памятные медали «100 лет белорусской милиции». А кого-то порадовали новые звания и новые погоны. Работать милиционерам приходится в разных условиях. Праздничную атмосферу профессионального праздника выдает, пожалуй, лишь парадная форма. После официальной торжественной церемонии собравшиеся еще раз обменяются поздравлениями и пожеланиями… и вернулись на рабочие места, чтобы оперативная обстановка в зоне обслуживания оставалась стабильной и контролируемой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.