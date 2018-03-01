38-летняя жительница Калинковичей подозревается в крупной растрате. Ущерб в размере почти 110 тысяч рублей нанесен одному из мозырских госпредприятий.

Работая буфетчицей на одном из Мозырских предприятий, 38-летняя жительница Калинковичей воспользовалась легким доступом к сигаретам и продуктам питания. Около года женщина частями выносила товарно-материальные ценности. Когда провели внутреннюю ревизию, выяснили недостачу на сумму почти 110 тысяч рублей. Выяснить, почему растрату выявили не скоро, тоже предстоит следствию. В ходе дальнейшей работы будет проведена и проверка финансово-хозяйственной деятельности пострадавшего предприятия. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата». К слову, ущерб буфетчица уже полностью возместила.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.