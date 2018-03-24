24 марта Беларусь в десятый раз присоединится к глобальной акции «Час земли»

24 марта с 20.30 до 21.30 во многих уголках мира резко станет темно. Беларусь—не исключение. На смену выключенному электрическому свету—зажгутся свечи. Таким способом земляне каждый год один час посвящают своей планете, заостряют внимание на общих глобальных проблемах. Экологическая акция призывает людей изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло. Ведь на кану—наше будущее. Присоединиться к экологической акции и показать свою сопричастность к общемировым проблемам может любой желающий. Для этого нужно 24 марта в 20.30 просто выключить свет.