150 литров нелегального спирта изъял ОБЭП у местного жителя

Неожиданный визит совершили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями к жителю деревни Каменка Мозырского района. Днем 13-го марта в сарае 63-летнего мужчины обнаружили десяток картонных коробок. А в них – весьма специфический груз. 150 литров изъятого спирта и водки подлежат уничтожению. По словам владельца бутылок, собирал он их для личного пользования. Впрочем, попробовать содержимое жителю Мозырского района теперь вряд ли удастся. А еще ему придется оплатить крупный штраф – в размере не менее ста базовых величин.