15 марта бесплатно мозырян проконсультируют нотариусы

15 марта 2018 года во всех нотариальных конторах и бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь. Участие в благотворительной акции примут все нотариусы Гомельского нотариального округа.

Подобные акции, как правило, приурочены к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам. Цель подобных мероприятий—обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры, грамотности населения и формирование у граждан уважительного отношения к Закону.

Напомним, нотариальная контора в Мозыре сейчас находится в здании Речного вокзала, по улице Советская, 27а.