«Золотая свадьба» четы Анатолия и Людмилы Бирюковых

50-летие со дня бракосочетания отметила семья Анатолия и Людмилы Бирюковых. На «Золотую свадьбу» повторили торжественную церемонию в ЗАГСе, куда пригласили самых близких и родных. О секретах счастливой семейной жизни – наш следующий сюжет.

В Мозырском ЗАГСе обручальными кольцами еще раз обменялась семейная пара Анатолия и Людмилы Бирюковых. Спустя полвека совместной жизни «молодожены» в зал торжеств пришли все с теми же чувствами, как и 3 февраля 1968 года. К слову, запись о том бракосочетании, ровно 50 лет назад, до сих пор хранится в архивах.

Свадьба 50 лет назад, признается Людмила Ивановна, была скромной, но многочисленной. «Золотую» решили отметить семейным, но совсем не узким кругом. Семья Бирюковых вырастила сына и дочь, сегодня радуются успехам пяти внуков!

Их пример – достойный для современного поколения. Поздравить юбиляров вышли новоиспеченные супруги Евгений и Вероника. Вручили букет цветов и услышали ценный совет о главном секрете долгой и счастливой супружеской жизни.

Руководитель Мозырского ЗАГСа Надежда Рагимова еженедельно видит рождения десятков семей. А вот гости с таким внушительным стажем семейной жизни – редкость. Повторить брачные клятвы, вновь обменяться кольцами, станцевать вальс и выпить бокал шампанского во время «золотой» свадьбы приезжает, в среднем, одна семья в год.

Как люди творческие, супруги Бирюковы в зал торжеств пригласили и близких друзей. Со знаковой датой их поздравил хор ветеранов Дворца культуры нефтепереработчиков «Свет души».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.